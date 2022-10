Nowa funkcja SentiOne przyspieszy monitorowanie nastrojów wokół marki i pomoże zapanować nad kryzysem wizerunkowym

SentiOne, polska firma wspierająca marki w monitoringu Internetu i automatyzacji obsługi klienta z pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji, uruchomiła nową funkcję dla użytkowników aplikacji SentiOne Listen - Insights. Osoby, które nie mają czasu lub potrzeby przeglądać szerokich, rozbudowanych analiz, mogą teraz szybko wygenerować zestawienie najważniejszych informacji z monitoringu Internetu, które pozwolą błyskawicznie zorientować się w nastrojach panujących wokół danej marki oraz porównać aktualne wskaźniki do wcześniejszych. To pierwsze tego typu rozwiązanie i istotne ułatwienie dla klientów na rynku narzędzi do monitoringu Internetu. W komunikacji i działaniach marketingowych kluczowy jest czas, a od firm oczekuje się coraz szybszych reakcji. Dlatego proponujemy rozwiązanie, które pozwala ten czas oszczędzić, podsuwając od razu zestawienie najbardziej istotnych wskaźników. To narzędzie doskonale sprawdzi się np. w sytuacji kryzysu wizerunkowego. Dzięki analizie peaków dowiemy się, co spowodowało kryzys i jaka była jego skala, sprawdzimy, czy rozmowy były skupione w jednym miejscu, czy może rozproszone po różnych platformach. Oczywiście bardziej rozbudowane analizy nadal pozostają dostępne - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.

W zestawieniu znajdują się informacje o Brand Health Index monitorowanej marki, czyli wzajemnym stosunku liczby pozytywnych i negatywnych wzmianek na jej temat, oraz analiza trendów, czyli zestawienie hasztagów najbardziej popularnych, zyskujących popularność lub ją tracących. W Insights dostępna jest również analiza peaków dyskusji. Algorytmy SentiOne automatycznie wykrywają dni z największą liczbą wzmianek we wskazanym okresie i przygotowują szybkie podsumowanie, zawierające informację o ich liczbie, źródle lub źródłach oraz linki do najpopularniejszych postów lub artykułów.

Reserved z najwyższym Brand Health Index wśród marek modowych

W ramach testowania nowej funkcji SentiOne sprawdził, jak wyglądają wskaźniki obecnych w Polsce firm z branży modowej w ciągu ostatniego miesiąca. Hasztagi używane w rozmowach na temat branży modowej, których popularność obecnie wzrasta, nie budzą zaskoczenia - to „jesien”, „jesień” i „autumn”. Wygasa natomiast popularność hasztagów „modameska” i „outfit”. Peaki dyskusji w tym obszarze związane są zwykle ze startami wyprzedaży, jak miało to miejsce w przypadku marki Reserved 29 września - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.

W zestawieniu marek o najwyższym wskaźniku Brand Health Index znalazło się sporo platform typu multibrand, oferujących produkty różnych firm, chociaż nie zabrakło też sklepów własnych, a pierwsze miejsce zajęła marka Reserved. Za nią uplasowały się Answear, Born2be, DeeZee, Domodi, Deichmann i CCC. Pierwszą dziesiątkę zamykają platformy oferujące ubrania i dodatki marek premium - Modivo, Moliera2.com oraz Gomez. Pod względem liczby wzmianek najwyższą pozycję wśród wymienionych zajmuje Domodi (44,6 tys.), drugą DeeZee (37,3 tys.), a trzecią Reserved (18 tys.).

Nowa analiza pomoże zapanować nad kryzysem wizerunkowym

Nowa funkcja pomaga zrozumieć, które działania marki powodują największe zaangażowanie i najgorętsze dyskusje jej odbiorców, zorientować się, które tematy są dla nich ważne w danym momencie i jak zmiany wprowadzane w komunikacji marki są postrzegane przez społeczność. Funkcja Insights jest już dostępna dla wszystkich klientów we wszystkich 23 językach obsługiwanych przez SeniOne i pozwala przeanalizować okres od 7 do 30 dni. W następnych miesiącach jej możliwości będą poszerzane o analizę kolejnych wskaźników i innych interwałów czasowych.