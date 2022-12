O Biedronce Polacy najwięcej rozmawiają na Facebooku i TikToku, a na Instagramie o Dino. Zestawienie popularności sieci handlowych od SentiOne

Święta Bożego Narodzenia zwykle kojarzą się z ciepłą, rodzinną atmosferą, światełkami na choince i, oczywiście, wspólnym spędzaniem czasu przy stole. Według rankingu popularności sieci handlowych w Polsce¹ w ubiegłym roku Polacy najchętniej robili zakupy spożywcze w Lidlu, a w dalszej kolejności w Biedronce, Auchan, Kauflandzie, Carrefourze i Tesco. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, zbadała natomiast, jak w ciągu mijającego roku wyglądała popularność sieci handlowych według wypowiedzi polskich internautów na ich temat.

Najpopularniejsza Biedronka, za nią Lidl i Żabka

Pod względem liczby wypowiedzi oraz ich zasięgów w polskim Internecie w 2022 r. bezsprzecznie prowadzi Biedronka - dotyczy jej 643 tys. wypowiedzi, które zebrały aż 956 mln wyświetleń zasięgu. To ⅓ wszystkich wzmianek na temat dziesięciu najczęściej wymienianych sieci handlowych. Lidl zajmuje drugą pozycję z 353,5 tys. wzmianek i 612 mln wyświetleń zasięgu. Za nimi znalazły się sieci Żabka (259 tys. wzmianek i 339 mln wyświetleń) oraz Kaufland (184,7 tys. wzmianek i 168 mln wyświetleń). Pierwszą piątkę zamyka Auchan (158 tys. wzmianek i aż 215 mln wyświetleń). Kolejne miejsca pod względem liczby wzmianek zajęły sieci Dino, Carrefour, Intermarche, Społem i Selgros.

Odbiorcy lubią youtube’owy kanał Lidla

W przypadku Biedronki największą dyskusję wywołał facebookowy wpis z 1 marca, informujący o pomocy sieci dla uchodźców z Ukrainy, który zebrał 17 tys. samych pozytywnych reakcji i 1,3 tys. komentarzy oraz został udostępniony ponad 950 razy. Jednak najwyższy Influence Score, czyli wskaźnik pokazujący najbardziej wpływowe treści, osiągnął opublikowany 12 grudnia na TikToku filmik o robieniu świątecznych zakupów.

W przypadku Lidla największym zainteresowaniem odbiorców cieszą się treści zamieszczane na kanale sieci na YouTube. Najwyższy Influence Score odnotował film z przepisem na idealny lukier do ciastek i pierniczków, a najwyższą liczbę wyświetleń - prawie 6 mln - film z Anną i Robertem Lewandowskimi promujący program wsparcia talentów dla szkół. W przypadku sieci sklepów Żabka najżywszą dyskusję w tym roku spowodował bardzo świeży post, opublikowany na facebookowym profilu marki na początku grudnia, dotyczący tajemniczej inicjatywy o nazwie Żabu - dodaje Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.

Na Instagramie najpopularniejsze jest Dino, a na TikToku Biedronka

O sklepach Polacy najchętniej rozmawiają na Facebooku, z którego pochodzi ponad połowa wypowiedzi, a ponad ⅓ z nich dotyczy Biedronki. Dużo wypowiedzi pojawia się również na portalach internetowych, trochę mniej na Twitterze i TikToku. Najmniejszą popularnością temat sieci handlowych cieszy się na Instagramie. Co ciekawe, na tym ostatnim portalu niemal ¾ wypowiedzi w tym kontekście dotyczy sieci Dino - ponad 53 tys. Dla porównania zajmująca drugą pozycję Biedronka była wspominana 10,5 tys. razy. Na Twitterze najwięcej rozmawia się o Żabce, a na TikToku Biedronka zbiera ponad 65 proc. wszystkich wzmianek.

Jak działa monitoring Internetu i Influence Score?

SentiOne już od ponad 10 lat rozwija swoje algorytmy sztucznej inteligencji, które rozumieją ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96 proc. i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Każdego dnia gromadzą i analizują ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Aplikacja SentiOne do monitoringu Internetu pozwala na sprawdzanie w ramach jednego projektu nieograniczonej liczby słów kluczowych i dzielenie się wynikami analizy z innymi użytkownikami. Daje możliwość m.in. śledzenia w jednym miejscu zaawansowanych statystyk oraz komentarzy ze wszystkich kanałów w mediach społecznościowych danej marki i szybkiego reagowania na nie, a także stworzenia Profilu Idealnego Klienta na podstawie informacji demograficznych o obserwatorach. Influence Score to opracowany przez SentiOne system, który analizuje każdą wzmiankę, portal i autora znalezione w Internecie i nadaje im ocenę od 1 do 10 w oparciu o dwie kwestie - jakie jest prawdopodobieństwo, że wzmianka zostanie zauważona, oraz ile razy była czytana lub udostępniana

Analizą objęto okres od 1 stycznia do 12 grudnia 2022 r.

¹https://ads.listonic.com/raport/ranking-sieci-handlowych-2022/