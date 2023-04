SentiOne, polska firma wspierająca marki w monitoringu Internetu i automatyzacji obsługi klienta z pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji, jako pierwsza na świecie uruchamia darmowy, ogólnodostępny i aktualizowany codziennie ranking popularności marek w Internecie SentiCharts. Opracowany przez SentiOne algorytm sztucznej inteligencji codziennie zbiera i analizuje ponad 150 mln wzmianek z publicznych domen, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi, na podstawie których przygotowuje aktualne zestawienie.

Ranking prezentuje 100 najpopularniejszych marek w polskim Internecie oraz listy top 10 w dwunastu kategoriach: motoryzacja, napoje, elektronika użytkowa, e-commerce, moda, finanse i bankowość, artykuły spożywcze, zdrowie i uroda, elektronika domowa, handel, technologie i gry wideo. Miejsce w rankingu wyliczane jest na podstawie wielu różnych czynników, m.in. liczby wzmianek, ich wydźwięku emocjonalnego i źródeł dyskusji. To rozwinięcie i poszerzenie zestawienia Social Index, które dotychczas SentiOne publikował raz do roku.

Chcemy, by SentiCharts było tym dla monitoringu Internetu, czym Google Maps stało się dla nawigacji i odkrywania nowych miejsc - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - To znacznie więcej niż zwykły ranking popularności - to rewolucja w podejściu do marketingu i zarządzania marką. Publiczne źródło danych, które pozwala każdemu sprawdzić np. jak wprowadzenie nowego produktu albo kryzys PR-owy wpłynęły na postrzeganie firmy. Do tej pory wiele agencji badawczych publikowało tego typu zestawienia w ujęciu miesięcznym albo rocznym. Teraz można śledzić sytuację w zasadzie w czasie rzeczywistym i jednym kliknięciem sprawdzać dane, które dotychczas były trudne do uzyskania, jak sentyment emocjonalny czy wskaźnik Brand Health Index, czyli stosunek liczby pozytywnych wzmianek do negatywnych.

Obecnie analizą objętych jest ponad 1000 marek działających na polskim rynku, a ich lista jest stale poszerzana. Zainteresowani mogą również sprawdzić szczegóły, takie jak najpopularniejsze wypowiedzi na temat marki, rozkład wzmianek w czasie czy wskaźnik Brand Health Index z ostatnich 30 dni. Obecnie SentiCharts są dostępne również w językach angielskim i hiszpańskim.

Na Wielkanoc rośnie popularność producentów majonezów

SentiCharts umożliwia również wychwytywanie trendów z danych branż. W minionym tygodniu wyraźnie widać było, jak istotną rolę na polskich świątecznych stołach odgrywa majonez - w kategorii „Żywność” pierwsze miejsce zajęła marka Winiary, czyli producent popularnego Majonezu Dekoracyjnego, natomiast znana m.in. z Majonezu Babuni marka Hellmman’s podskoczyła aż o trzy pozycje.

Kilka firm zyskało dużą popularność w efekcie wdrożenia nowych produktów. Informacja o połączeniu sił producenta kosmetyków Only Bio oraz marki E. Wedel, które wspólnie wypuściły na rynek limitowaną serię produktów pielęgnacyjnych o zapachu czekolady, sprawiła, że Only Bio zajęło trzecią pozycję w kategorii „Zdrowie i uroda”, a E. Wedel piątą w kategorii „Żywność”. Z kolei producent słodyczy Kinder, dzięki wprowadzeniu jajek-niespodzianek Kinder Joy z figurkami z Harry’ego Pottera, przeskoczył o cztery pozycje i zajął drugie miejsce w kategorii „Żywność”. We wprowadzaniu nowego produktu na rynek sukces odniosła też Motorola, która po wypuszczeniu nowego modelu smartfona podskoczyła w rankingu ogólnym aż o sześć miejsc.

Jak działa monitoring Internetu?

Aplikacja SentiOne Listen do monitoringu Internetu daje możliwość m.in. śledzenia w jednym miejscu zaawansowanych statystyk oraz komentarzy ze wszystkich kanałów w mediach społecznościowych danej marki i szybkiego reagowania na nie, a także stworzenia Profilu Idealnego Klienta na podstawie informacji demograficznych o obserwatorach. Pozwala na sprawdzanie w ramach jednego projektu nieograniczonej liczby słów kluczowych i dzielenie się wynikami analizy z innymi użytkownikami. Algorytmy SentiOne rozumieją ludzkie intencje na poziomie 96 proc. i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie czy sarkazm.

Ranking SentiCharts dostępny jest tutaj.