Przed wakacjami Polacy najczęściej rozmawiają w sieci o Grecji, a spośród linii lotniczych ponad połowa dyskusji odnosi się do LOT-u. Nowa analiza SentiOne

Przed nami ostatnie dni zajęć szkolnych, po których będzie już można wyruszyć na wakacje. Według danych CBOS* podróżami za granicę zainteresowanych jest 42 proc. Polaków planujących wyjazdy. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, jak w ostatnich 30 dniach kształtowało zainteresowanie polskich internautów popularnymi kierunkami wyjazdów zagranicznych oraz ich opinie na temat najpopularniejszych linii lotniczych.

Grecja najbardziej popularna, Turcja najbardziej lubiana

Sporą popularnością wśród Polaków cieszą się wyjazdy do Bułgarii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii i Turcji **. Znajduje to odbicie w wypowiedziach Internautów - od 3 miesięcy liczba zarówno wzmianek, jak i polubień oraz komentarzy do artykułów i postów w social mediach na temat tych krajów systematycznie rośnie. Do najpopularniejszych wzmianek na ich temat, zarówno pod względem liczby komentarzy, jak i zasięgu wyświetleń, należą artykuły na portalach internetowych porównujące ceny wyjazdów wakacyjnych na terenie Polski oraz zagranicznych - na korzyść tych drugich. Największym zainteresowaniem cieszy się Grecja, a wypowiedzi na jej temat w ciągu ostatnich 30 dni osiągnęły 11 mln wyświetleń.

Wzrostowi liczby wypowiedzi na temat poszczególnych krajów towarzyszy wzrost polaryzacji opinii - liczba tych o pozytywnym wydźwięku ogółem wzrosła o 10,6 proc., a negatywnych aż o 20 proc. Najlepszym Brand Health Index (czyli stosunkiem liczby wzmianek pozytywnych do negatywnych, gdzie 1 oznacza brak wypowiedzi o negatywnym wydźwięku) niezmiennie od 3 miesięcy cieszy się Turcja - w tym czasie wzrósł on z 0,66 do 0,7. Również w przypadku Egiptu, Grecji i Bułgarii wskaźnik ten wzrósł, natomiast Hiszpania odnotowała znaczący spadek - z 0,61 na 0,44.

Najbardziej pozytywnie oceniane kierunki, czyli Turcja, Grecja i Egipt, to również te, o których dużo rozmawia się w social mediach. We wszystkich tych trzech przypadkach ponad 40 proc. wypowiedzi na ich temat pochodzi z Facebooka. Grecja częściej od pozostałych pojawia się również na Instagramie i TikToku - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - TikTok coraz częściej jest postrzegany jako medium, które może przynieść określone korzyści biznesowe, a firmy chętniej nawiązują współprace z TikTokerami. Jeśli chodzi o długość czasu spędzanego w aplikacji, to inne platformy społecznościowe już dawno zostały za nim w tyle.

LOT cieszy się coraz większą popularnością

Polskie lotniska aktualnie biją swoje historyczne rekordy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów***. Według analizy SentiOne w rozmowach polskich internautów z ostatnich 30 dni najczęściej wymieniane są trzy linie lotnicze - LOT, Ryanair i Wizzair. Ponad połowa wypowiedzi dotyczy LOT-u, o którym sporo pisano m.in. w kontekście incydentu z dronem latającym nad warszawskim Lotniskiem Chopina. Tak samo jak w przypadku popularnych kierunków wyjazdowych, liczba wypowiedzi na temat linii lotniczych rośnie wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego. O liniach lotniczych najwięcej pisze się w kontekście funkcjonowania otwartego pod koniec kwietnia lotniska w Radomiu oraz planowanych nowych tras. Duże zainteresowanie wzbudziła informacja, że Ryanair planuje budowę centrum symulatorowo - treningowego w Krakowie.

Najwyższym Brand Health Index spośród trzech wymienionych linii może pochwalić się Wizzair - 0,38. Jednak jeszcze trzy miesiące temu było to 0,41, a liczba negatywnych wzmianek na jego temat wzrosła w tym czasie o ponad 20 proc. W przypadku LOTu wskaźnik BHI utrzymuje się na stałym poziomie (0,25-0,24), a w przypadku Ryanaira wzrósł z 0,26 na 0,31.

Jak działa monitoring Internetu i jak przeprowadziliśmy badanie?

SentiOne już od 11 lat rozwija swoje algorytmy sztucznej inteligencji, które rozumieją ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96 proc. i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Każdego dnia gromadzą i analizują ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Aplikacja SentiOne do monitoringu Internetu pozwala na sprawdzanie w ramach jednego projektu nieograniczonej liczby słów kluczowych i dzielenie się wynikami analizy z innymi użytkownikami. Zestawienie najważniejszych informacji można szybko wygenerować w ramach funkcji Insights, która ostatnio została rozbudowana i obecnie pozwala na sprawdzenie sześciu wskaźników: wspomnianego Brand Health Index, analizy peaków dyskusji, analizę trendów, czyli zestawienie hasztagów najbardziej popularnych, zyskujących popularność lub ją tracących, informacje o najważniejszych źródłach i autorach dyskusji oraz zmieniające się trendy w liczbie wzmianek. Funkcja Insights jest dostępna dla wszystkich klientów we wszystkich 23 językach obsługiwanych przez SeniOne i pozwala przeanalizować okres od 7 do 30 dni. Pomaga zrozumieć, które działania marki powodują największe zaangażowanie i najgorętsze dyskusje jej odbiorców, zorientować się, które tematy są dla nich ważne w danym momencie i jak zmiany wprowadzane w komunikacji marki są postrzegane przez społeczność.

