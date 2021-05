W sobotę 15 maja, po ponad pół roku działania tylko „na wynos”, zostały otwarte lokale gastronomiczne. Na razie posilić się można jedynie w ogródkach, od 29 maja, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, dostępne będą również wnętrza lokali. W niektórych miastach przed północą spragnieni życia towarzyskiego ludzie odliczali sekundy jak w Sylwestra, a do wielu lokali ustawiały się kolejki. Od „Monciaka” w Sopocie po Krupówki w Zakopanem tysiące ludzi świętowało poluzowanie pandemicznych obostrzeń. A jakie emocje otwarcie gastronomii wzbudziło wśród polskich Internautów?

Ulubiony napój świętujących? Zdecydowanie piwo

SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, postanowiła to sprawdzić, analizując wzmianki w mediach społecznościowych, na portalach i forach internetowych, otagowane hasztagami „wspieramgastro”, „otwieramysię”, „otwarteogródki” i „otwartegastro”. W pierwszy weekend otwartych restauracji i barów było ich ponad 13,7 tys.

Około 30 proc. to wypowiedzi samych restauracji, kawiarni i barów, które zachęcały do odwiedzin. Pozostałe 70 proc. należało do klientów, którzy oznaczali restauracje i relacjonowali na żywo swój powrót do względnej normalności. W ciągu zaledwie 48 godzin wymienione hasztagi osiągnęły zasięg na poziomie 22 mln wyświetleń - czyli tyle, ile „morsowanie” przez cały styczeń.

Największą popularnością wśród klientów gastronomii w ten pierwszy weekend zdecydowanie cieszyło się piwo. Aż 34 proc. wszystkich wypowiedzi to relacje z picia piwa w ogródku. W dalszej kolejności pisano o jedzeniu obiadów, lunchy, śniadań i kolacji. Najmniej Internautów, bo tylko 4 proc., chwaliło się piciem drinków.

Aż 90 proc. Internautów cieszy się z otwarcia gastronomii. Nieliczni obawiają się kolejnej fali pandemii

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego silnika przetwarzania języka naturalnego sztuczna inteligencja od SentiOne potrafi ze skutecznością na poziomie 96 proc. wskazać, jaki rodzaj emocji przejawiały osoby wypowiadające się na dany temat - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Z tej analizy wynika, że Polacy naprawdę mocno stęsknili się za możliwością picia i jedzenia poza domem - z aż 90 proc. wypowiedzi przebijają radość i podekscytowanie. Pozostałe 10 proc. wyraża jednak złość z powodu nadmiernych tłumów, braku wolnych miejsc i wysokich cen, a także braku maseczek i niezachowywaniu 1,5- metrowego dystansu między ludźmi. Widać strach, że takie zachowanie doprowadzi do kolejnej fali pandemii.

Najwięcej relacji z Warszawy i Trójmiasta, ale mniejsze miasta też świętują

Nie dziwi fakt, że otwarcie gastronomii relacjonowano przede wszystkim w dużych miastach, przede wszystkim w Warszawie i Trójmieście. Natomiast na trzecim miejscu pod względem liczby wypowiedzi znalazło się Zakopane, za nim Bydgoszcz, Katowice, Szczecin, Kraków i Tarnowskie Góry. Dopiero za nimi znalazły się zamykające tę dziesiątkę Poznań i Wrocław.

Najpopularniejszym medium wśród Polaków rozmawiających o otwarciu restauracyjnych i kawiarnianych ogródków był Facebook, z którego pochodzi aż 40 proc. wszystkich analizowanych wypowiedzi. Drugie miejsce zajął Instagram - 20 proc. wypowiedzi. Gwałtowny wzrost liczby wzmianek nastąpił o północy w nocy z piątku na sobotę, czyli dokładnie w momencie oficjalnego otwarcia ogródków. Kolejny wzrost zainteresowania tematem nastąpił w sobotę o 11 rano i utrzymywał się na w miarę stałym poziomie do godziny 21. Zdecydowana większość, bo aż 76 proc. wypowiedzi, została zarejestrowana w sobotę.

Jak działa monitoring Internetu?

Monitoring internetu lub social listening to proces zbierania i analizowania wszystkich wypowiedzi internautów na dany temat. Pozwala dokonać całościowej analizy, np.: jaki był zasięg danej kampanii marketingowej, jak często rozmawiano o firmie, ile procent kobiet i mężczyzn wypowiedziało się na dany temat, a nawet jakie emocje dany temat czy marka wzbudza w sieci.

Raport Analizy AI, dzięki któremu powstało powyższe zestawienie, jest dostępny w aplikacji SentiOne Listen od lutego. Nasze algorytmy potrafią nie tylko określić emocjonalne nacechowanie wypowiedzi, ale również przyporządkować je do jednej z trzech kategorii - nacechowanych neutralnie, pozytywnie lub negatywnie - oraz podzielić je na siedem kategorii semantycznych: opinia, doświadczenie klienta, sugestia, porada, reklama, hejt oraz potencjalny lead. Na tej podstawie są w stanie wskazać anomalie statystyczne i ostrzec o potencjalnych sytuacjach kryzysowych - tłumaczy Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne.