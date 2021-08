Analiza Igrzysk Olimpijskich. Funkcja Influence Score od SentiOne pokaże, kto ma największy wpływ w Internecie

W ramach testowania funkcji Influence Score, SentiOne, polska firma zajmująca się monitoringiem Internetu i mediów społecznościowych oraz automatyzacją obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, sprawdziła, czyje wypowiedzi na temat Igrzysk Olimpijskich w Tokio, liczyły się w polskim Internecie najbardziej. Z analizy SentiOne wynika, że hasła związane z tegorocznymi Igrzyskami w ciągu ostatniego miesiąca odnotowały w polskim Internecie ponad miliard wyświetleń. Dla porównania - w tym samym czasie hasło „polski ład” miało 301 mln wyświetleń, a „lody Ekipy” w kwietniu, czyli w okresie swojej największej popularności, 145 mln wyświetleń.

Jak działa i do czego służy analiza Influence Score?

Do analizy Internetu SentiOne wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, która każdego dnia gromadzi i analizuje ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Pozwala to stwierdzić m.in. jaki był zasięg danej kampanii marketingowej, jak często rozmawiano na dany temat, jak procentowo wypowiedzi rozkładały się pomiędzy kobiety i mężczyzn, a nawet jakie emocje dany temat czy marka wzbudza w sieci. Funkcja Influence Score pomaga odkryć wypowiedzi, autorów i portale, które są najpopularniejsze i najbardziej wpływowe.

Dzięki Igrzyskom rosną zasięgi TVP Sport i Eurosport

Pod względem zasięgu zazwyczaj w wiadomościach sportowych przoduje Przegląd Sportowy, jednak tym razem znacząco zyskały dwa główne portale mające prawa do emisji Igrzysk: TVP Sport, której udział w zasięgach wśród polskich mediów sportowych wzrósł z 12 proc. do 25 proc., oraz Eurosport, którego udział w zasięgach wzrósł z 10 do 23 proc. Jeśli chodzi o media społecznościowe, to na 20 najpopularniejszych postów pięć było autorstwa Przeglądu Sportowego, pięć TVP Sport, trzy WP Sportowe Fakty i dwa TVN24. Pojedynczy post z najwyższym Influence Score należał do Przeglądu Sportowego, a jego treść dotyczyła złotego medalu dla Anity Włodarczyk. Zdobył ponad 19 tys. polubień, dotarł do 852 tys. Internautów i został skomentowany 775 razy.

Najbardziej cieszy złoto mieszanej sztafety, złoszczą błędy PZP i przegrana siatkarzy

Polscy zawodnicy zdobyli w sumie 14 medali - 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Który z nich ucieszył internautów najbardziej? Najwięcej pozytywnych wzmianek zebrało złoto mieszanej sztafety 4 × 400 m - 6 tys. serduszek, 12 tys. polubień, 500 komentarzy i pół miliona wyświetleń. Na drugim miejscu znalazł się srebrny medal kobiecej sztafety 4 × 400 m - 5 tys. serduszek, 13 tys. polubień, 300 komentarzy i 800 tys. wyświetleń - a na trzecim złoty medal chodziarza Dawida Tomali - 7 tys. serduszek, 11 tys. polubień, 500 komentarzy i pół miliona wyświetleń.

Negatywne emocje wzbudziły natomiast tylko dwa wydarzenia. Pierwszym był błąd proceduralny Polskiego Związku Pływackiego, w wyniku którego sześcioro reprezentantów nie zostało dopuszczonych do udziału w Igrzyskach i wróciło do kraju jeszcze przed ich rozpoczęciem. Drugie to przegrana polskich siatkarzy w ćwierćfinałowym meczu z Francją.

Kontrowersja z medalami dla zwycięzców w sztafecie mieszanej budzi największe emocje

Co ciekawe, największy wzrost liczby wzmianek na temat Igrzysk przypadł pod ich koniec, w okolicach 3 sierpnia. Największe zaangażowanie Internautów spowodowały cztery informacje. Pierwsza to ta, że w czasie ceremonii nagradzania zwycięzców w sztafecie mieszanej 4 × 400 m na podium stanął tylko skład finałowy. Późniejsza informacja, że zawodnicy startujący w eliminacjach również otrzymali złote krążki, wzbudziła wiele radości.

Nasz system analizuje każdą wzmiankę, portal i autora znalezione w Internecie i nadaje mu ocenę od 1 do 10 w oparciu o dwie kwestie - jakie jest prawdopodobieństwo, że wzmianka zostanie zauważona, oraz to, ile razy była czytana lub udostępniana - wyjaśnia Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne - Sprawdzanie Influence Score jest bardzo przydatne, gdy mamy do czynienia z potencjalną sytuacją kryzysu PR i chcemy dowiedzieć się, który komentarz lub post wywołał największy szum w internecie. Można także filtrować wyniki według wybranego poziomu wpływu, co ułatwia szukanie influencerów do kampanii reklamowej.