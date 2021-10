Polski startup SentiOne rejestruje spółkę w Dubaju. Część udziałów należy do szejka Saeeda bin Ahmeda Al Maktoum, członka dubajskiej rodziny królewskiej

Polski SentiOne umacnia swoją pozycję w regionie MENA, czyli Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki - w ubiegłym tygodniu założyciele firmy zarejestrowali w Dubaju SentiOne MENA Limited Liability Company. Właścicielem części udziałów został szejk Saeed bin Ahmed Al Maktoum, jeden z najbogatszych przedstawicieli rodzin królewskich na świecie oraz założyciel i właściciel funduszu inwestycyjnego Seed Group, wspierającego firmy z sektora innowacji i nowych technologii, które chcą rozwijać swoją działalność w regionie. SentiOne to pierwsza polska firma, którą fundusz zaprosił do współpracy, po przeanalizowaniu działań wszystkich europejskich spółek zajmujących się rozwijaniem sztucznej inteligencji.

Już 21 dubajskich firm jest zainteresowanych technologią SentiOne

Od początku współpracy z Seed Group, czyli od maja, odbyliśmy 21 spotkań sprzedażowych z osobami na wysokich szczeblach menedżerskich z działów innowacji firm branży bankowości, hotelarskiej i nieruchomości. Wszystkie są zainteresowaną dalszą współpracą i przetestowaniem technologii SentiOne wśród swoich klientów - mówi Kamil Bargiel, CEO i założyciel SentiOne - Część korzysta już z tego typu rozwiązań, ale są one słabej jakości. Jesteśmy dostawcą nowej generacji asystentów głosowych, znacznie bardziej zaawansowanych i o wyższej skuteczności. Pracujemy już nad nowymi algorytmami rozumienia języka naturalnego dla języka arabskiego. Naszym celem jest uzyskanie do końca roku 4 pilotaży o wartości ok. 100 tys. dolarów i średniej wartości docelowego wdrożenia 1,6 mln dolarów na jednego klienta, a następnie złożenie ofert na 3 wdrożenia o wartości 2 mln dolarów każde do końca pierwszego kwartału 2022 r.

Fundusz inwestycyjny Seed Group wspiera zagraniczne firmy, chcące rozwijać się w rejonie MENA, pomagając we wprowadzaniu produktów na tamtejszy rynek i dzieląc się swoim know-how. W ciągu 17 lat swojej działalności przeprowadził dziesiątki wielomilionowych transakcji i zarządzał inwestycjami o wartości ponad 1,6 mld dolarów. Dotychczas zainwestował w 42 startupy z całego świata. O zaproszeniu do współpracy SentiOne przesądził m.in. wysoki poziom zaawansowania technologicznego rozwiązań dostarczanych przez polski startup, który od 10 lat rozwija algorytmy sztucznej inteligencji i stosuje tę technologię we wszystkich swoich produktach - monitoringu Internetu, platformie obsługi klientów automatycznie podpowiadającej najlepsze rozwiązania w danej sytuacji oraz chatbotach i voicebotach, które rozumieją intencje rozmówcy ze skutecznością na poziomie 96 proc.

SentiOne otwiera w Dubaju nowe biuro

W listopadzie założyciele SentiOne wrócą na kilka tygodni do Dubaju, by wziąć udział w spotkaniach przetargowych wymagających ich fizycznej obecności. Rynek MENA bardzo mocno opiera na budowaniu relacji. Jeden z członków zarządu SentiOne przeniesie się tam na dłuższy czas, ponieważ chcemy naprawdę mocno skoncentrować się na rozwoju w tym regionie - dodaje Kamil Bargiel, założyciel i CEO SentiOne.

Obecnie SentiOne współpracuje z ponad 400 markami na ponad 30 rynkach, w tym z Procter & Gamble, McDonald’s, Nike, Unilever, Beiersdorf, Tesco, Starcom, Mindshare, Mediacom, Saatchi & Saatchi i wieloma innymi. Pod koniec 2020 r. spółka pozyskała już strategiczne partnerstwo z europejskim inkubatorem EIT Digital, który łączy spółki technologiczne z klientami typu enterprise w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. W 2020 r. SentiOne otrzymało tytuł finalisty EIT Digital Challenge i znalazło się wśród 20 najlepszych spółek technologicznych w Europie.