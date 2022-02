W styczniu 2022 r. użytkownicy Internetu stanowili 62,5 proc. populacji świata, a użytkownicy mediów społecznościowych 58,5 proc., jak wynika z raportu kanadyjskiej agencji Hootsuite. W stosunku do stycznia ubiegłego roku jest to wzrost odpowiednio o 4 i 10 proc. W Polsce użytkownicy Internetu stanowią 87 proc. populacji, a użytkownicy mediów społecznościowych 72 proc. Liczby te z roku na rok systematycznie rosną. Z kolei według raportu Advox Studio, polskiej firmy zajmującej się budowaniem sklepów internetowych, niemal połowa Polaków robiących zakupy przez Internet o ofertach e-sklepów dowiaduje się z reklam w social media. A ponieważ koszty reklam internetowych rosną, pozyskiwanie third party data, czyli danych od firm zewnętrznych, jest coraz trudniejsze, a do tego nadchodzą ograniczenia w śledzeniu plików cookie, zdecydowanie wzrasta znacznie analizy kanałów własnych marek. Do niedawna były to głównie strona internetowa i ewentualnie fanpage, ale w nowoczesnym Internecie ich liczba stale rośnie.

Profil Idealnego Klienta - nowa funkcja w aplikacji SentiOne

SentiOne, polska firma wspierająca marki w monitoringu Internetu i automatyzacji obsługi klienta z pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji, postanowiła w 2022 r. wyjść naprzeciw potrzebom marketerów i skupić się na rozwijaniu rozwiązań umożliwiających użytkownikom zaawansowaną analizę ich kanałów własnych. Od 10 lutego w ramach analizy Owned Media dostępna będzie nowa funkcja - zbudowanie Profilu Idealnego Klienta. Na podstawie danych z monitoringu Internetu oraz first party data, czyli informacji o odbiorcach marki na podstawie bazy osób obserwujących ją we wszystkich kanałach social media, będzie można określić jakiej płci jest jej statystyczny klient, ile ma lat, skąd pochodzi, w jakim mieście mieszka i jakim językiem się posługuje - a to wszystko w czasie rzeczywistym w ciągu dosłownie minuty. Nowa funkcja będzie dostępna bez dodatkowych opłat w pakiecie Enterprise we wszystkich 75 językach, jakie monitoruje SentiOne.

Zdarza się, że firmy błądzą po omacku, nie wiedząc dokładnie, kim są odbiorcy marki, gdzie w Internecie można ich znaleźć, jakie treści mogą ich zainteresować i jakim językiem należy do nich mówić - mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne - Stworzenie Profilu Idealnego Klienta pozwoli zrozumieć, kto rzeczywiście interesuje się daną marką i czy pokrywa się to z jej grupą docelową, dowiedzieć się, czy grupy odbiorców w różnych kanałach są takie same i jak zmieniają się w czasie. To z kolei pozwoli dostosować styl komunikacji względem tego, do kogo chcemy dotrzeć, i lepiej targetować płatne treści. To pierwsze rozwiązanie na rynku tak sprawnie łączące social listening, czyli informacje o tym, co na dany temat piszą Internauci, z analizą kanałów własnych.

Do analizy kanałów własnych w SentiOne dołączają dane z Twittera

Do tej pory analiza Owned Media dostępna była dla Facebooka i Instagrama. Teraz do tej grupy dołączył również Twitter. Analiza wszystkich kanałów w jednej aplikacji jest zdecydowanie łatwiejsza i bardziej przejrzysta, niż logowanie się do każdej platformy oddzielnie. Na jednym wykresie będzie można sprawdzić i porównać liczbę wyświetleń postów we wszystkich trzech serwisach, liczbę obserwatorów i jej zmienność w czasie oraz podsumować profil obserwatorów. Tak zebranych danych z trzech największych platform nie oferuje żadne narzędzie analityczne, jednak dzięki połączeniu API Twittera i algorytmów SentiOne jesteśmy w stanie przedstawić je w sposób przystępny i w czasie rzeczywistym - dodaje Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne.

Analiza Owned Media jest dostępna w aplikacji SentiOne od października i już po dwóch miesiącach w badaniu satysfakcji klientów uzyskała średnią 4,75 punktów na 5. Rozwój narzędzi wspierających codzienną pracę agencji czy marketera bardzo nas cieszy - komentuje Marek, Strategy & Creative Lead w Agencji Luźno - W przypadku SentiOne z poziomu jednego narzędzia jesteśmy w stanie nie tylko analizować przyrost fanów i zasięgi w kanałach social media naszych klientów, ale także zestawiać je z tym, co dzieje się globalnie na rynku online.



SentiOne już od 10 lat rozwija swoje algorytmy sztucznej inteligencji, które rozumieją ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96 proc. i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Każdego dnia gromadzą i analizują ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Aplikacja SentiOne do monitoringu Internetu pozwala na sprawdzanie w ramach jednego projektu nieograniczonej liczby słów kluczowych i dzielenie się wynikami analizy z innymi użytkownikami.