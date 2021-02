Rekordowy rok dla automatyzacji AI. SentiOne zwiększyło przychody o 70 proc. do poziomu 15 mln zł oraz uzyskał 5 mln zł EBIDTA

Rok 2020 był dla nas zdecydowanie rokiem przełomowym, wkroczyliśmy w fazę bardzo intensywnego rozwoju, skalowania procesów, dynamicznej ekspansji zagranicznej oraz dużego zainteresowania ze strony klientów i partnerów - mówi Kamil Bargiel, założyciel i CEO SentiOne - Pojawiły się również zapytania ze strony inwestorów, tak polskich, jak i zagranicznych i w związku z tym rozważamy niewielką emisję udziałów dla inwestorów prywatnych w celu przyspieszenia wzrostu.

Boom na automatyzację AI

W 2017 roku SentiOne otrzymało ponad 8 milionów złotych w ramach grantu badawczego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki niemu wraz z wiodącymi uniwersytetami technicznymi w Polsce i za granicą stworzyło nową generację usług do automatyzacji marketingu oraz obsługi sieci społecznościowych opartą o metody sztucznej inteligencji. Kluczowym wydarzeniem był udany debiut nowej linii biznesowej na rynku: platformy do automatyzacji obsługi klienta za pomocą sztucznej inteligencji, dla której widzimy ogromne perspektywy na przyszłość - dodaje Kamil Bargiel - Potwierdzeniem słuszności naszej strategii rozwoju jest olbrzymi popyt rynkowy, z którym spotkał się nowy produkt. Efektem jest solidny lejek sprzedażowy na 2021 rok wśród firm z sektora bankowego, ubezpieczeń oraz energetyki.

SentiOne poza świadczeniem usług z zakresu monitoringu Internetu, od 3 lat intensywnie rozwija swoje kompetencje w zakresie nauczania maszynowego oraz rozumienia języka naturalnego, tworząc chatboty i voiceboty, znacznie usprawniające obsługę klientów. W czerwcu 2020 ich rozwiązanie zajęło pierwsze miejsce w światowym rankingu Intent Detection Leaderboard prowadzonym przez repozytorium naukowe Papers with Code na temat rozumienia języka naturalnego i rozpoznawania intencji rozmówcy. Z rozwiązań dostarczonych przez SentiOne korzystają m.in. bank BNP Paribas oraz firma windykacyjna Kruk S.A. W 2020 firma wygrała w 2020 roku przetargi na wdrożenie automatyzacji obsługi klienta, w sumie na kwotę 6,5 mln zł.

Plany 2021

W tym roku SentiOne skupiać się będzie na doskonaleniu autorskiej technologii AI w językach angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim i na ekspansji na rynki zachodnioeuropejskie. W tym celu spółka pozyskała strategiczne partnerstwo z europejskim inkubatorem EIT Digital, który łączy spółki technologiczne z klientami typu enterprise w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. W 2020 SentiOne otrzymało tytuł finalisty EIT Digital Challenge i znalazło się wśród 20 najlepszych spółek technologicznych w Europie.

SentiOne zatrudnia

W związku z ogromnym zainteresowaniem usługami firmy od początku pandemii zatrudnia średnio 2-3 nowe osoby miesięcznie. SentiOne powołało 3 nowe zespoły zajmujące się rozwojem linii biznesowej chatbotów i voicebotów: Project Managerów do prowadzenia najbardziej skomplikowanych wdrożeń, Chatbot Designerów do projektowania konwersacji tekstowych i głosowych oraz dział Analizy Biznesowej, do którego trafiają wszystkie zapytania przetargowe. Do końca czerwca firma planuje zatrudnić dodatkowe 24 osoby.