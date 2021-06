Ekspansja SentiOne. Polski startup wchodzi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z funduszem inwestycyjnym Seed Group należącym do szejka Saeeda bin Ahmeda Al Maktoum, członka dubajskiej rodziny królewskiej

SentiOne, polski startup zajmujący się monitoringiem Internetu i mediów społecznościowych oraz automatyzacją obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nawiązał strategiczne partnerstwo z Seed Group, funduszem inwestycyjnym z Dubaju wspierającym firmy z sektora innowacji i nowych technologii, które chcą rozwijać swoją działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz regionie MENA, czyli Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Współpraca ma na celu zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w regionie oraz przeprowadzenie rewolucji cyfrowej w zakresie automatyzacji obsługi klienta w kluczowych bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz instytucjach użytku publicznego i opieki zdrowotnej. W ramach umowy Seed Group wesprze SentiOne w dotarciu do właściwych odbiorców, znalezieniu nowych potencjalnych klientów, uzyskaniu dostępu do najważniejszych decydentów w spółkach państwowych i sektorze prywatnym oraz skutecznym promowaniu technologii i usług opartych na sztucznej inteligencji w regionie. Dotychczas fundusz zainwestował w 42 startupy z całego świata, a SentiOne to pierwsza Polska firma, którą zaprosił do współpracy.

Założony w 2004 roku fundusz inwestycyjny Seed Group ależy do szejka Saeeda bin Ahmeda Al Maktoum, jednego z najbogatszych przedstawicieli rodzin królewskich na świecie, szefa Dubai World. Seed Group wspiera zagraniczne firmy, chcące rozwijać się w rejonie MENA, pomagając we wprowadzaniu produktów na tamtejszy rynek i dzieląc się swoim know-how. W ciągu 17 lat swojej działalności fundusz przeprowadził dziesiątki wielomilionowych transakcji i zarządzał inwestycjami o wartości ponad 1,6 mld dolarów.

Firmy na całym świecie wdrażają technologie AI i analizy danych, aby obniżyć koszty, poprawić wydajność oraz zwiększyć sprzedaż i satysfakcję klientów - mówi Hisham Al Gurg, CEO Seed Group - Cieszymy się, że możemy współpracować z SentiOne i mamy nadzieję, że ta współpraca przyspieszy komercyjne wdrożenie sztucznej inteligencji i powiązanych narzędzi w firmach w całym regionie, by pomóc im w szybkim rozwoju i optymalnym wykorzystaniu przestrzeni cyfrowej.

Najlepsza sztuczna inteligencja w Europie

Zarząd Seed Group przeanalizował działania wszystkich europejskich spółek zajmujących się rozwijaniem sztucznej inteligencji i zdecydował się złożyć ofertę współpracy właśnie polskiemu startupowi. O tym wyborze przesądził m.in. wysoki poziom zaawansowania technologicznego rozwiązań dostarczanych przez SentiOne, który od 10 lat rozwija algorytmy sztucznej inteligencji i skutecznie stosuje tę technologię we wszystkich swoich produktach - monitoringu Internetu, platformie obsługi klientów automatycznie podpowiadającej najlepsze rozwiązania w danej sytuacji oraz chatbotach i voicebotach, które rozumieją intencje rozmówcy ze skutecznością na poziomie 96 proc. Istotne znaczenie miał również fakt, że rozwiązania SentiOne działają doskonale także w języku angielskim oraz doświadczenie firmy we współpracy ze spółkami giełdowymi i klientami typu enterprise.

SentiOne bierze już udział w pierwszych przetargach

W perspektywie 3 lat spodziewamy się przekroczyć 5 mln dolarów przychodu rocznie z regionu MENA. Szacuje się, że do 2025 r. 85 proc. obsługi klienta na Bliskim Wschodzie przejmą boty - a my będziemy mieli w tym swój udział - mówi Kamil Bargiel, CEO i założyciel SentiOne - Aktualnie szkolimy nowych partnerów z wykorzystania naszej technologii, szykujemy się do udziału w pierwszych przetargach i pracujemy nad materiałami sprzedażowymi. Do końca grudnia planujemy przeprowadzić co najmniej cztery pilotażowe wdrożenia w firmach z branży bankowości, opieki zdrowotnej, użyteczności publicznej i telekomunikacji, o średniej wartości 1,6 mln dolarów na jednego klienta. W tej chwili jesteśmy już w trakcie przetargu na automatyzację obsługi klienta i wdrożenie botów dla klienta z branży logistyki.

Obecnie SentiOne współpracuje z ponad 400 markami na ponad 30 rynkach, w tym z Procter & Gamble, McDonald’s, Nike, Unilever, Beiersdorf, Tesco, Starcom, Mindshare, Mediacom, Saatchi & Saatchi i wieloma innymi. Pod koniec 2020 r. spółka pozyskała już strategiczne partnerstwo z europejskim inkubatorem EIT Digital, który łączy spółki technologiczne z klientami typu enterprise w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. W 2020 r. SentiOne otrzymało tytuł finalisty EIT Digital Challenge i znalazło się wśród 20 najlepszych spółek technologicznych w Europie. Teraz robi pierwszy krok na drodze do rozszerzenia działalności na rynki Zatoki Perskiej i dalej na cały rynek MENA, niezdominowany jeszcze przez zachodnie firmy.